Пять авто для путешествий по России: от УАЗа до гибридов

Каждое из этих авто по-своему подходит для путешествий по России.

Путешествия по России – от берегов Балтики до Дальнего Востока – требуют надежного и удобного автомобиля. Портал 110km.ru собрал подборку из пяти машин, подходящих для разных дорог и сценариев поездок: от городских маршрутов до бездорожья.

Suzuki Swift

Компактный и экономичный хэтчбек для тех, кто ценит простоту и надежность. Suzuki Swift давно зарекомендовал себя в качестве удобного городского авто, которое хорошо справляется и с дальними переездами. Средний расход – около 5 литров на 100 км. Цены на вторичке стартуют от 100 тысяч рублей за старые модели, а свежие гибриды стоят около 2 млн рублей.

Exeed VX

Комфортный трехрядный кроссовер премиум-класса от китайского бренда. В салоне — кожа, современная мультимедиа, мощный турбомотор и плавная восьмиступенчатая коробка. Новый Exeed VX стоит от 5 до 7 млн рублей, а модели 3-4 лет можно найти за 2 млн рублей.

Chery Tiggo 8 Pro Max

Практичный семиместный кроссовер для большой семьи или компании. Надежен в городе и на трассе, уверенно ведет себя на скользкой или плохой дороге. Поддержанные экземпляры можно найти за 2 млн рублей, а новые стоят от 2,8 до 4,1 млн рублей в зависимости от комплектации.

УАЗ "Хантер"

Выбор тех, кто не боится уехать за пределы асфальта. Классический российский внедорожник с высокой проходимостью и простой конструкцией. Новые модели стоят от 1,4 млн рублей, а версия "Экспедиция" — от 1,7 млн рублей. Отличный вариант для охотников, рыбаков и поклонников туризма.

Evolute i-Space

Гибридный кроссовер, ориентированный на экологию и экономию. Запас хода – до 1150 км на полном баке и заряженной батарее. Стоимость начинается от 2,5 млн рублей. В комплектации – цифровая приборка, богатый функционал и современный интерьер.

Каждое из этих авто по-своему подходит для путешествий по России: кто-то выберет комфорт и технологии, а кто-то — проходимость и выносливость. Главное — дорога, а машина станет ее надежным спутником.

Фото: unsplash (Lauren Guardala)