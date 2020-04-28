Стало известно, как будут работать медучреждения в Ленобласти на новогодних праздниках

Медики скорой помощи перешли на усиленный режим работы.

Сотрудники скорой помощи перешли на усиленный режим работы. В Ленобласти отделения скорой помощи и приемные отделения больниц будут работать все праздничные дни круглосуточно и без выходных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как рассказали в областном комитете по здравоохранению, первичная помощь на дому будет оказываться 31 декабря с 8.00 до 14.00, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января с 8.00 до 20.00.

Поликлиники, женские консультации и Центры амбулаторной онкологической помощи будут работать в обычном режиме 3, 5 и 8 января.

Лаборатории для тестов на COVID-19 будут работать по установленному дежурству во все дни, кроме 1 января.

В Петербурге в Новый год заступят на дежурство стационары экстренной и неотложной помощи, выездные бригады скорой помощи – их график работы уже сформировали в городском комздраве. На круглосуточный режим перешли и стоматологические поликлиники №12, 20 и 32, где готовы оказать экстренную и неотложную помощь. 31 декабря и 1 января у горожан останется даже возможность привиться от ковида в дежурных пунктах вакцинации, график их работы и адреса есть здесь.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти