Юрист рассказала о графике работы в декабре

В последний месяц года россиян ждут девять выходных дней.

Количество рабочих дней в декабре 2025 года для россиян составит 22. Соответствующее заявление в комментарии для журналистов информационного агентства "РИА Новости" сделала юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина. Она уточнила, что отдыхать граждане страны в последнем месяце текущего года будут девять дней.

В декабре график работы будет более щадящим: 22 рабочих дня и 9 выходных. Последним рабочим днем года станет 30 декабря, а 31 декабря объявлен нерабочим днем Дарья Ерзина, юрист

Специалист заметила, что 31 декабря будет считаться выходным днем благодаря переносу выходного с воскресенья, 5 января этого года. Новогодние праздники продлятся 12 дней. Они будут проводиться в период с 31 декабря 2025 года до 12 января 2026 года.

