Петербуржцам рассказали о традициях празднования Дня учителя

В 2025 году День учителя выпадает на воскресенье, 5 октября. История этого торжества берёт начало в 1965 году, когда Президиумом Верховного Совета СССР было решено назначить празднование Дня учителя на первое воскресенье октября. Через 15 лет это закрепили специальным указом. Позже, в 1994 году, президентом России Борисом Ельциным дата празднования была окончательно привязана к 5 октября, когда ЮНЕСКО и Международная организация труда приняли рекомендацию "О статусе учителей", ставшую первым международным актом, регулирующим права и обязанности педагогов, пишет spb.aif.ru.

Хотя день выпадает на выходной, он не освобождает преподавателей от рабочих обязанностей. Ни в предшествующую пятницу, ни в последующий понедельник освобождение от уроков не предусмотрено.

5 октября также совпадает с Всемирным днём учителей, введённым Организацией Объединённых Наций. Эта дата призвана подчеркнуть важность педагогической профессии и повысить осведомлённость о правах и обязанностях учителей.

Разумеется, не везде День учителя отмечают 5 октября. В Австралии праздник выпадает на последнюю пятницу октября, в Сингапуре — на первую пятницу сентября, в США — на вторник первой полной недели мая. В Китае праздник празднуют 10 сентября, в Аргентине — 11 сентября, в Южной Корее и Мексике — 15 мая. Отдельно выделяется Узбекистан, где День учителя объявлен официальным выходным днем и празднуется 1 октября.

Российские педагоги, как правило, принимают поздравления от учащихся прямо на уроках, получают цветы и подарки, слушают тёплые слова благодарности. В школах устраивают тематические мероприятия, школьные праздники и концерты, а иногда проводятся "дни самоуправления", когда старшеклассники заменяют учителей и ведут уроки младших классов. Вероятно, в 2025 году образовательные учреждения перенесут массовые мероприятия на ближайшую рабочую неделю — пятницу, 3 октября, или понедельник, 6 октября.

Каждый год в День учителя поощряют лучших представителей учительской профессии. Именно 5 октября объявляется победитель всероссийского конкурса "Учитель года", учреждённого ещё в советское время, в 1990 году. Лауреат получает главную награду конкурса — Большой хрустальный пеликан.

Фото: Piter.TV