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Стало известно, где передвижные комплексы будут ловить нарушителей ПДД с 6 по 13 июня
Сегодня, 10:02
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, где передвижные комплексы будут ловить нарушителей ПДД с 6 по 13 июня

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Комплексы устанавливают на наиболее аварийных участках.

В комитете по информатизации и связи рассказали, по каким адресам на этой неделе, с 6 по 13 апреля, будут работать передвижные комплексы фиксации превышения скорости.

Их устанавливают на аварийно-опасных участках. Конкретные адреса выбирает Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Информация о зафиксированных нарушениях передается в ЦАФАП. Постановление по делам об административных нарушениях выносит инспектор после просмотра записей с камер.

Актуальные адреса на эту неделю можно посмотреть здесь.Кроме того, адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД публикуются на сайте Городского мониторингового центра. 

Фото: Piter.tv

Теги: нарушение скоростного режима, пдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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