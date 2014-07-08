Стало известно, где отдыхали прошлым летом петербуржцы

Самым популярным местом для отпуска среди жителей Северной столицы и Ленобласти стала Турция.

Около 400 тыс. абонентов "МегаФона" из Петербурга и Ленинградской области провели летний отдых за границей. Число путешественников увеличилось в два раза, если сравнивать с данными прошлого года. Лидером турпотока стала Турция. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе компании "МегаФон".

По данным аналитиков, пользовались спросом в этом году билеты в Беларусь, Эстонию и Абхазию. А Финляндия, которая до пандемии занимала первую позицию в российском рейтинге любимых стран для путешествий за границу, заняла лишь пятое место.

Больше всего звонков отдыхающие из России совершили в Турции и Абхазии. В общем объеме туристы проговорили почти 300 суток, что превышает статистику лета прошлого года в четыре раза. В 5 раз выросло потребление мобильного Интернета: было использовано 28 Тб. Менее активно отдыхающие обменивались сообщениями и созванивались в Беларуси и Греции.

В Россию этим летом тоже приехало большое количество туристов. Летом Петербург и Ленобласть посетили представители 135 стран, что превышает показатели прошлого года почти в два раза. Чаще всего в Северную столицу посещали жители Франции, Эстонии и Дании. Город на Неве пользовался популярностью и среди туристов из Швеции, США, Белоруссии, Австрии, Германии и Голландии.

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