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Стало известно, что жара вернется в середине июля в Петербург
Сегодня, 18:56
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Стало известно, что жара вернется в середине июля в Петербург

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В течение этой недели температура воздуха будет колебаться от +20 до +23 градусов днем, ночью – от +15 до +17 градусов.

Петербуржцев с 5 июля ожидает похолодание: температура воздуха прогреется до +25 градусов. Об этом рассказал синоптик Юрий Куткевич в беседе в "Форпостом". 

По словам Куткевича, во вторник утром и в течение дня могут пройти кратковременные дожди. В течение недели температура воздуха будет колебаться от +20 до +23 градусов днем, ночью – от +15 до +17 градусов. Кроме этого, на город могут обрушиться дожди, местами пройдут грозы. В городе задует умеренный ветер преимущественно западных направлений. Атмосферное давление опустится ниже нормы и не будет существенно меняться.

Куткевич добавил, что на следующей неделе столбик термометра в Петербурге вновь поднимется — до +27 градусов. 

Ранее синоптик Синенков рассказал о дожде и жаркой погоде в Москве на этой неделе.

Фото: phxere

 

Теги: дожди, жара, июль, куткевич, погода, синоптик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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