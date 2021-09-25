Стало известно, что в России заканчиваются премиальные наушники Sennheiser, Marshall и Sony

С российского рынка также уходят компании Yamaha, Sennheiser, Shure — их аудиоаппаратуру раньше использовали для стационарных концертов.

Запасы премиальных наушников Sennheiser, Marshall и Sony начали сокращаться на российских складах. К концу марта они могут закончиться, сообщает "Коммерсантъ".

По словам поставщиков электроники, некоторые производители премиальных наушников отказались поставлять свои товары в Россию после 24 февраля. Компании JBL, Bose, Harman Kardon закрыли российские представительства, а Marshall, Samsung и Sony, не делая никаких заявлений, просто перестали отгружать товары.

С российского рынка также уходят компании Yamaha, Sennheiser, Shure — их аудиоаппаратуру раньше использовали для стационарных концертов.

Отметим, что представители крупнейших маркетплейсов уверяют, что у них достаточно товара благодаря параллельному импорту. При этом продукция, которую поставили по этой схеме, не всегда может удовлетворить требованиям профессионального использования. Также освободившуюся нишу пытаются занять китайские бренды, например Edifier.

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