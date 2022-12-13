Стало известно, что в Петербурге газифицировали 95,4% домов

В Петербурге действует льготная программа по газификации. В прошлом году ей воспользовались 85 человек.

В Петербурге газифицированы 95,4% жилых домов. Об этом в четверг, 12 января, рассказали в Смольном.

По словам чиновников, в Петербурге один из самых высоких уровней газификации в стране. К началу 2022-го в Северной столице осталось порядка 1300 частных домовладений, которые ещё не были подключены к газу. К концу года к домам провели газопроводы.

В Петербурге действует льготная программа по газификации. В прошлом году ей воспользовались 85 человек. На эти цели потратили 21,2 миллиона. В 2023-м на реализацию соответствующих мер предусмотрено 37,3 миллиона.

Ранее в 2023 году Ленобласть выделит 120 млн рублей на обновление общественного транспорта. Субсидии выделяются на приобретение низкопольных автобусов и автобусов, использующих природный газ (метан).

Фото: Piter.tv

