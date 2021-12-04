Стало известно, что удержит Петербург от возврата в "лихие 90-е"

По мнению Орского, есть три фактора, которые не позволят этого сделать.

Знаток криминального мира, писатель, активный участник неформальных движений тех лет Михаил Орский рассказал о возможном возврате Петербурга в статус "бандитский". Об этом сообщает "МК в Питере".

По словам Орского, сейчас ситуация кардинально другая. Потому что всплеск как организованной, так и профессиональной преступности в 90-х годах обуславливался прежде всего слабостью власти. Он отмечает, что технический прогресс также повлиял на изменение ситуации.

Орский отмечает, что сейчас немодно стало среди молодежи быть бандитом. Стало модно сидеть за компьютером, появились другие возможности зарабатывать деньги.

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