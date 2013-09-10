Стало известно, что сенат США принял законопроект о запрете импорта газа и нефти из России

Его приняли большинством голосов.

В четверг, 7 апреля, американские сенаторы ободрили законопроект о запрете импорта энергоносителей из России. Об этом сообщает ТАСС.

Его приняли большинством голосов. Ранее инициативу одобрили в палате представителей. При этом сенат внес поправки, поэтому ее вновь отправят на рассмотрение в нижнюю палату.

В случае утверждения законопроекта ее направят на подпись президенту США. Предлагаемый документ по сути кодифицирует указ Джо Байдена, подписанный в марте. Согласно ему, США запрещают импорт любых энергоносителей из России, в том числе сырой нефти, некоторых нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля.

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Фото: Piter.tv





