Стало известно, что пассажиры Пулково смогут оплачивать парковку по QR-коду

В аэропорту Северной столицы ввели возможность оплаты места на парковке в формате онлайн по QR-коду. Об этом сообщили в пресс-службе Пулково.
На талон добавился QR-код. После его сканирования получится выбрать удобный способ оплаты: либо по банковской карте, либо с использованием SberPay.
О тарифах подробнее можно узнать на официальном сайте воздушной гавани Санкт-Петербурга.
Ранее мы рассказывали о том, что авиакомпанией "Космос" был выполнен первый рейс из Архангельска в Петербург.
Фото: Piter.TV
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