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Стало известно, что пассажиры Пулково смогут оплачивать парковку по QR-коду
Сегодня, 21:01
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Стало известно, что пассажиры Пулково смогут оплачивать парковку по QR-коду

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Доступны несколько способов оплаты.

В аэропорту Северной столицы ввели возможность оплаты места на парковке в формате онлайн по QR-коду. Об этом сообщили в пресс-службе Пулково.

На талон добавился QR-код. После его сканирования получится выбрать удобный способ оплаты: либо по банковской карте, либо с использованием SberPay. 

О тарифах подробнее можно узнать на официальном сайте воздушной гавани Санкт-Петербурга.

Ранее мы рассказывали о том, что авиакомпанией "Космос" был выполнен первый рейс из Архангельска в Петербург.

Фото: Piter.TV

Теги: qr-код, автомобильная парковка, аэропорт пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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