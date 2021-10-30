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Стало известно, что газета "Деловой Петербург" перестанет выходить на цветной бумаге
Сегодня, 21:21
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Стало известно, что газета "Деловой Петербург" перестанет выходить на цветной бумаге

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Газета выходила на прежних розовых страницах с момента основания в 1993 году.

В пятницу, 20 мая, стало известно, что петербургская газета "Деловой Петербург" перестала выходить на цветной бумаге. Об этом сообщили представители издания в своем Telegram-канале.

Отметим, что газета выходила на прежних розовых страницах с момента основания в 1993 году. В издании рассказали, что это не санкции и не проблемы в бумажной отрасли, "решение о переходе на белую бумагу было принято еще в прошлом году. Так получилось, что бумагу необходимого нам цвета, просто перестали выпускать в нужных количествах".

Представители газеты подчеркивают, что отказ от цветной бумаги "просто смена обертки". 

Ранее мы писали, что в вестибюле станции метро "Зенит" состоится День донора. Стать донорами могут лица старше 18 лет без хронических заболеваний.

Фото: pexels 
 

Теги: белая бумага, газета, деловой петерюург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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