Стало известно, что дикие свиньи производят большое количество углекислого газа

Кабаны оказывают влияние на окружающую среду во время поисков еды.

Ученые из Австралии, Новой Зеландии и США выяснили, что во всем мире дикие свиньи производят около 4,9 млн тонн углекислого газа. Это сравнимо с объемом, которые выделяют 1,1 млн автомобилей. Исследование было опубликовано в журнале Global Change Biology.

Отмечается, что кабаны влияние на окружающую среду оказывают во время поисков еды. Так, они вспахивают почву и тем самым высвобождают углекислый газ, содержащийся в ней. Диких свиней один из авторов назвал "живыми мини-тракторами".

"Поскольку почва содержит почти в три раза больше углерода, чем атмосфера, даже небольшая его доля, выделяясь из почвы, может ускорить изменение климата", — говорится в исследовании.

Ранее мы писали, что кофеин снижает риск развития аритмии. Оказалось, что напиток не способен сбить нормальный ритм сердца.

Фото: pixabay