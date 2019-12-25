Стало известно, что кофе снижает риск развития аритмии

Напиток не сбивает нормальный ритм сердца.

Ученые из Калифорнийского университета проанализировали влияние потребления кофе на развитие аритмии. Оказалось, что напиток снижает риск развития сбоев сердечного ритма. Результаты исследования были опубликованы в JAMA Internal Medicine.

Исследование показало, что кофе не сможет нарушить нормальный ритм сердца человека, но при этом может заставить дрожать руки.

В исследовании проанализировали данные о здоровье 386 тыс. 258 добровольцев, которые собрали за пять лет. Аритмия была обнаружена у 16 тыс. 979 участников.

После корректировки факторов, которые могли влиять на развитие состояния (сопутствующие заболевания и образ жизни), команда обнаружила, что каждая дополнительная чашка кофе снижает риск возникновения аритмии на 3%.

Отмечается, что людям с аритмией, возможно, нет смысла запрещать пить кофе.

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