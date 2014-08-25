Стало известно, что через полгода стройка в здании Биржи может остановиться

Пиотровский пояснил, что на следующий этап работ денег пока не выделялось.

Вчетверг, 7 декабря, гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что работы по зданию будущего Музея геральдики — а пока просто зданию Биржи на стрелке Васильевского острова — перейдут от наружной части ко внутренне. Объявят контракт на проведение отделочных работ, пишет "Фонтанка".

Пиотровский пояснил, что на следующий этап работ денег пока не выделялось.

Он добавил, что сейчас ведется работа над получением финансирования и они надеются на поддержку общественности. Как рассказал директора музея, деньги нужны к весне. "Стройка может встать через полгода, если денег не будет", — сообщил Пиотровский.

Работы ведутся "очень аккуратно и осторожно": "Во-первых, Биржа — аварийный объект и, во-вторых, шедевр архитектуры Петербурга". Поэтому говорить о сроках открытия музея преждевременно.

Фото: Википедия