  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, что УЕФА разорвал контракт с "Газпромом"
Вчера, 22:36
198
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, что УЕФА разорвал контракт с "Газпромом"

0 0

В сообщении подчеркнули, что решение вступает в силу немедленно и распространяется на все соглашения, включая Лигу чемпионов, соревнования национальных сборных УЕФА и ЕВРО-2024.

В понедельник, 28 февраля, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) расторг контракт "Газпром". Об этом сообщили на официальном сайте Союза.

В сообщении подчеркнули, что решение вступает в силу немедленно и распространяется на все соглашения, включая Лигу чемпионов, соревнования национальных сборных УЕФА и ЕВРО-2024.

Напомним, что по соглашению российская компания должна была спонсировать чемпионат Европы и Лигу чемпионов до 2024 года.

Ранее мы сообщали, что финал Лиги чемпионов 2022 года перенесут из Петербурга во Францию. Также из-за военного конфликта УЕФА перенесет все матчи под своей эгидой за пределы РФ и Украины.

Фото: Piter.tv
 

Теги: газпром, уефа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии