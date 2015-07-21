Стало известно, что УЕФА разорвал контракт с "Газпромом"

В понедельник, 28 февраля, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) расторг контракт "Газпром". Об этом сообщили на официальном сайте Союза.
В сообщении подчеркнули, что решение вступает в силу немедленно и распространяется на все соглашения, включая Лигу чемпионов, соревнования национальных сборных УЕФА и ЕВРО-2024.
Напомним, что по соглашению российская компания должна была спонсировать чемпионат Европы и Лигу чемпионов до 2024 года.
Ранее мы сообщали, что финал Лиги чемпионов 2022 года перенесут из Петербурга во Францию. Также из-за военного конфликта УЕФА перенесет все матчи под своей эгидой за пределы РФ и Украины.
Фото: Piter.tv
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