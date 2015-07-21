Стало известно, что УЕФА разорвал контракт с "Газпромом"

В сообщении подчеркнули, что решение вступает в силу немедленно и распространяется на все соглашения, включая Лигу чемпионов, соревнования национальных сборных УЕФА и ЕВРО-2024.

В понедельник, 28 февраля, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) расторг контракт "Газпром". Об этом сообщили на официальном сайте Союза.

В сообщении подчеркнули, что решение вступает в силу немедленно и распространяется на все соглашения, включая Лигу чемпионов, соревнования национальных сборных УЕФА и ЕВРО-2024.

Напомним, что по соглашению российская компания должна была спонсировать чемпионат Европы и Лигу чемпионов до 2024 года.

Ранее мы сообщали, что финал Лиги чемпионов 2022 года перенесут из Петербурга во Францию. Также из-за военного конфликта УЕФА перенесет все матчи под своей эгидой за пределы РФ и Украины.

Фото: Piter.tv

