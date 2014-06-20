Стало известно, что OBI продала российский бизнес за 1 евро

Группе инвестиционно-строительных компаний Max на первом этапе перешли 40% долей.

Стало известно, что немецкая компания OBI подписала соглашение о продаже своего бизнеса в России. Сумма сделки составила 1 евро. Об этом в субботу, 30 июля, сообщают "Ведомости".

Группе инвестиционно-строительных компаний Max на первом этапе перешли 40% долей. Остальные 60% купил бизнесмен Йозеф Лиокумович. По сведениям издания, позже группа инвестиционно-строительных компаний Max может продать часть бизнеса "третьим лицам".

Ранее мы писали, что в Петербурге возвращаются к работе магазины OBI. Все гипермаркеты вернутся к привычному режиму работы до 11 мая.

Фото: ВКонтакте / ОБИ