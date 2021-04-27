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Стало известно, что IKEA планирует вернуться в Россию
Сегодня, 16:59
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Стало известно, что IKEA планирует вернуться в Россию

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По словам собеседника агентства, ретейлер вернётся в Россию самостоятельно. Это произойдёт, как только экономическая обстановка изменится, а санкционное давление ослабнет.

Через несколько лет шведская компания IKEA планирует начать работу в России. Компания не стала продавать свой бизнес, пишет ТАСС со ссылкой на источника, близкого к компании. 

Предполагается, что на складах ретейлера сегодня трудятся порядка 700 человек. До возвращения компании в России помещения будут закрыты. Если их продадут, заводы IKEA сохранят право производить товары по договорным ценам.

По словам собеседника агентства, ретейлер вернётся в Россию самостоятельно. Это произойдёт, как только экономическая обстановка изменится, а санкционное давление ослабнет.

Фото: phxere
 

Теги: ikea, возвращение, компания, ретейлер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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