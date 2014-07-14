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Стали известные "запрещенные" цвета пасхальных яиц
Сегодня, 22:22
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Стали известные "запрещенные" цвета пасхальных яиц

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Священник подчеркнул, что строгого запрета на использование других цветов или росписи яиц нет. Однако исключаются совсем темные цвета.

В четверг, 21 апреля, священник храма святителя Петра митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко назвал цвета, в которые стоит окрашивать пасхальные яйца, передает "peterburg2.ru".

Так, лучшими цветами для окрашивания стали красный, бордовый или оранжевый. Священник добавил, что лучше отказаться от использования темных оттенков. 

При этом священник подчеркнул, что строгого запрета на использование других цветов или росписи яиц нет. Однако исключаются совсем темные цвета, в частности, черный, темно-коричневый, темно-синий. Он заявил, что "такая "темнота", она не соответствует пасхальной радости". 

Фото: pixabay
 

Теги: пасха, пасхальные яйца, роспись, цвета
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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