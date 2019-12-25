Стали известны сроки строительства соцобъектов в районах с их дефицитом

В Шушарах в этом году введут школу на 1925 мест от застройщика "Дальпитерстрой"

Стало известно, что на Парнасе к 2025 году построят появится 5 школ на 825 мест и 8 детских садов. Об этом рассказал глава комитета по строительству Игорь Креславский во время эфира Центра управления регионом в Санкт-Петербурге, пишет "Строительный Петербург".

Соответствующие соглашения заключили с инвестором "Главстрой СПб". В Шушарах в этом году введут школу на 1925 мест от застройщика "Дальпитерстрой", а к 2023 году построят еще две школы на 925 и 550 мест.

В Рыбацком новую школу на 725 мест сдадут в 2023 году, ее возведут в районе Усть-Славянки.

По словам Креславского, в ЦДС "Московский" в 2024 году будет школа на 650 мест, садик откроют в следующем году. "Ладожский парк" начнет работу в 2023 году. В ЖК "Шуваловский" проектируется садик, его планируют построить в следующем году.

Фото: Piter.tv

