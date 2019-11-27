Лидером российского рынка стала компания Huawei совместно с суббрендом Honor.

Названы самые популярные смартфоны в России. Первое место заняла компания Huawei совместно с суббрендом Honor. Вместе они смогли вытеснить с лидирующей позиции Samsung.

Согласно отчету IDC, рыночная доля Honor на российском рынке составляет 25 %, а Huawei —7 %. При этом Samsung получил 32 %.

Тройку лидеров замыкает Xiaomi с 13 % доли на рынке. При этом у бренда Apple лишь 11 %.

Всего в третьем квартале текущего года россияне купили более 10 млн мобильных устройств. Среди них есть как смартфоны, так и кнопочные телефоны.

Ранее мы писали, что Samsung снизит стоимость смартфонов.

Видео: YouTube / Tech Best, XEETECHCARE, Canoopsy, Rozetked, Samsung