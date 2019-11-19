Samsung снизит стоимость смартфонов

Компания хочет передать пятую часть производства сторонним организациям в Китае.

Samsung хочет передать пятую часть производства сторонним организациям в Китае. Компания идет на такой шаг ради победы собственного бренда в конкуренции с Huawei и Xiaomi. Об этом пишет Reuters.

Samsung собирается выставить на рынок около 300 млн копий своих гаджетов, из них 20 % будут изготавливать в Китае при участии ODM-разработчиков. Благодаря этой манипуляции компания сможет снизить расходы на 30 %. Таким образом, ожидается падение цен на смартфоны и увеличение спроса на них.

В частности, долю получит малоизвестная китайская фирма Wingtech. Она будет отвечать за выпуск некоторых моделей линейки Galaxy A.

Видео: YouTube / Samsung