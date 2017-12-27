В Петербурге определены новые подрядчики по планировке велодорожек в городе

Правительство Санкт-Петербурга определило две компании, которые будут заниматься возведением велодорожек в Северной столице.

В Центре управления парковками распределены обязательства перед подрядчиками, которые будут проектировать велосипедные дорожки в городе на Неве. Два из трех достались компании “Институт Стройпроект”, а самый большой взял на себя АСП “Северо-Запад”. Информация о победителях тендера появилась на сайте государственных закупок 24 января.

Напомним, что новые дорожки для велосипедистов пройдут через набережную реки Карповки, Парк 300-летия, Тихорецкий проспект, парк при Лесотехнической академии и до Кантемировской улицы. Второй маршрут соединит участки от набережной реки Фонтанки до набережной Обводного канала. Администрация районов и города потратит на строительство 14,9 и 8,5 миллионов рублей соответственно.

Теперь выбранные проектировщики должны до сентября предоставить готовые стройпроекты. Общие расходы на данные цели составят около 215 миллионов рублей.

Напомним, что ранее компания “Стройпроект” занималась строительством велодорожек на Крестовском острове до набережной реки Карповки, а также по Петроградской стороне.