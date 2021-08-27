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Стали известны подробности нападения работника магазина на посетителя в Невском районе
Сегодня, 12:30
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Стали известны подробности нападения работника магазина на посетителя в Невском районе

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Потерпевший попал в больницу с  ранением левой стопы.

Стали известны обстоятельства нападения администратора магазина "7 шагов" на покупателя. Инцидент произошел накануне, 4 июня, в универсаме в Невском районе. Работник организации выстрелил в ногу 37-летнему предпринимателю. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В 14:29 посетитель магазина обратился в полицию. Мужчина рассказал, что в доме № 138 по проспекту Обуховской Обороны в результате конфликта в его сторону направил пистолет 29-летний представитель заведения.

Потерпевший попал в больницу с  ранением левой стопы. Получив медицинскую помощь, он отправился домой. 

Стражи порядка задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний дагестанец. Ему выписали административный протокол. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пистолет у агрессивного продавца изъяли.

Ранее на Piter.tv: на Васильевском острове сотрудники ДПС отправили в больницу пьяную и скандальную автоледи.

Фото: Piter.tv

Теги: выстрелили в покупателя, кассир с пистолетом, нападение в магазине 7 шагов, полиция, проспект обуховской обороны
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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