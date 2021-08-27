Стали известны подробности нападения работника магазина на посетителя в Невском районе

Потерпевший попал в больницу с ранением левой стопы.

Стали известны обстоятельства нападения администратора магазина "7 шагов" на покупателя. Инцидент произошел накануне, 4 июня, в универсаме в Невском районе. Работник организации выстрелил в ногу 37-летнему предпринимателю. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В 14:29 посетитель магазина обратился в полицию. Мужчина рассказал, что в доме № 138 по проспекту Обуховской Обороны в результате конфликта в его сторону направил пистолет 29-летний представитель заведения.

Потерпевший попал в больницу с ранением левой стопы. Получив медицинскую помощь, он отправился домой.

Стражи порядка задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний дагестанец. Ему выписали административный протокол. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пистолет у агрессивного продавца изъяли.

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Фото: Piter.tv