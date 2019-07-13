Стали известны подробности аварии с самосвалом на Митрофаньевском шоссе

В результате ДТП погибла девушка.

В УГИБДД по Петербургу и Ленобласти рассказали подробности аварии, произошедшей 13 июля на пересечение Митрофаньевского шоссе со Старообрядческой улицей.

По предварительной информации, мужчина 1985 года рождения, управляя самосвалом, врезался в автомобиль "Пежо", за рулем которого находился мужчина 1990 года рождения. После столкновения самосвал выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Ситроеном", "Доджем" и "Ниссаном".

В результате аварии водитель "Ниссана" госпитализирован в средней степени тяжести, а его 44-летняя пассажирка погибла на месте.

По факту происшествия проводится проверка.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"