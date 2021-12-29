Стали известны подробности аварии с маршруткой в Кингисеппском районе

Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 27 января, стало известны подробности аварии с маршруткой в Кингисеппском районе, в которой погиб пассажир.

Так, в семь часов утра накануне в службу спасения поступило сообщение, что на 125 км + 600 метров трассы "СПб-Ручьи" водитель "Скании" с прицепом, на котором находился бульдозер, двигался в сторону деревни Вистино из Соснового Бора, когда столкнулся со встречным рейсовым "ПАЗ" №85/83 (г. Кингисепп-ст. Калище).

В результате аварии 61-летняя пассажирка маршрутки от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. На момент ДТП в салоне автобуса находилось 5 пассажиров.

За прошлый год у водителя большегруза два административных правонарушения за непристегнутый ремень безопасности и превышение установленной скорости.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: 47news