Стали известны первые слова учительницы, которая пострадала во время резни в Пермской школе

Накануне Наталья Шигулина пришла в себя, но не могла говорить.

Накануне, 16 января, Наталья Васильевна Шигулина пришла в себя после операции, но не могла говорить.

Сегодня стало известно, что сказала учитель 4 класса 127 Пермской школы, когда ее состояние немного улучшилось. " Как мои дети? Все в порядке? Жалко, что я не смогла спасти всех". Хотя женщина идет на поправку, состояние ее еще очень тяжелое и она еще долго пробудет в реанимации. У педагога 17 ножевых ранений.

15 января два подростка 15 и 16 лет напали на четвероклассников и их учительницу в 127 школе Перми. В результате нападения пострадала учительница, сами нападавшие и 12 учеников 4го класса.