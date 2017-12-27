Кровавая резня в школе: Пострадавшая учительница пришла в себя, но разговаривать не может

Появились подробности состояния учителя, которую накануне прооперировали.

Учительница 4 класса, которая серьезно пострадала после нападения на нее и ее учеников подростков с ножами в 127 школе Перми, пришла в сознание.

Накануне женщина была тяжело ранена в ходе поножовщины, которую устроили подростки. У нее было порезано горло. Ее в срочном порядке госпитализировали в больницу и прооперировали. В СМИ появилась информация с ссылкой на главного врача пермской Городской клинической больницы №4 Андрея Ронзина, что женщина пришла в сознание. Сообщается, что она реагирует на просьбы, обращения. Но состояние учительница еще остается стабильно тяжелым. Она находится на искусственной вентиляции легких и еще очень слаба.

Накануне, 15 января, в 127 школу ворвались подростки с ножами и устроили поножовщину, в ходе которой пострадали 15 человек. Учитель 4 го класса, 12 учеников 4 класса и сами нападавшие. Подростки сейчас в больнице. Их состояние оценивается как среднее. У их палат дежурит полиция.

Видео: Piter.TV