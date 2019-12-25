Стали известны итоги конкурса эскизов "Фредди Меркьюри"

В галерее "Краски жизни" объявили победителя. Им стал молодой художник Денис Куксов.

В четверг, 29 октября, стало известно, что в Петербурге прошла торжественная церемония награждения победителя конкурса "Фредди Меркьюри". Конкурс был организован художественной галереей и Фондом поддержки искусства "Краски жизни" совместно с Центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Участники конкурса выполнили эскиз с изображением вокалиста рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Лучшей работой признали эскиз художника Дениса Куксова: он воссоздал одну из самых знаменитых фотографий музыканта.

Отметим, что конкурс провели для поддержки людей с положительным ВИЧ-статусом и информированием общественности об угрозе распространения инфекционных заболеваний. Членами жюри стали эксперты Фонда поддержки искусств и художественной галереи "Краски жизни". Условия конкурса были просты: заявки принимались до 20 июля 2020 года, победитель должен перенести эскиз на одну из стен Санкт-Петербургского Центра СПИД. В награду художник получит грант на сумму 100 000 рублей.

Главврач Центра СПИД Татьяна Виноградова пояснила, что выбор личности Фредди Меркьюри был обусловлен его ролью в истории борьбы со СПИДом.

Напомним, что Фонд поддержки искусства занимается разработкой и реализацией образовательных программ и выставочных проектов.

Фото: предоставлено организаторами