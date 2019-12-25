Стали известны главные правила безопасной езды при гололедице

Специалист настоятельно просит не торопиться на дорогах.

Автоэксперт Владимир Бахарев перечислил главные правила безопасной езды при гололедице, сообщил телеканал 360.

Специалист объяснил, что зимой ритм движения и структура дорожного полотна изменяются. Поэтому в это время года важно быть предельно внимательным и вести себя на дороге осторожнее. Владельцам авто стоит выезжать из дома заблаговременно, чтобы не торопиться. К тому же подготовиться к зиме также нужно заранее: "переобуть" машину, проверить жидкость в промывателе и купить щетки, зимнее оборудование.

Нужно обращать внимание на скорость и дистанцию, понимать, что машина не остановится за секунду: лед накатывается там, где чаще всего тормозят транспортные средства. Необходимо быть предельно осторожным перед светофорами, на перекрестках и пешеходных переходах.

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