В субботу в Петербурге похолодает до +1 градуса

На дорогах возможно образование гололедицы.

В субботу, 21 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в городе пройдет снег, днем будет преимущественно без осадков. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ночь на 21 ноября температура воздуха в Петербурге опустится до -1…+1 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +1…+3 градусов. На дорогах возможно образование гололедицы.

Ветер будет дуть с северо-запада, к вечеру с юга со скоростью 2-8 м/с. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее стало известно, откуда привезут ёлку на Дворцовую площадь.

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