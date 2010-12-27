Стали известны даты проведения ПМЭФ-2020

Ожидается, что в следующем году в Петербург приедет еще больше бизнесменов со всего мира.

Пресс-служба фонда "Росконгресс" объявила даты проведения петербургского международного экономического форума в 2020 году.

Стало известно, что крупнейшие событие в мире экономики пройдет 3-6 июня 2020 года.

"ПМЭФ - это пространство доверия. Таких результатов нельзя было бы добиться без постоянной работы над всеми составляющими повестки Форума: это и актуальность деловой программы, и качество деловых сервисов, и уровень проводимых мероприятий. Уверен, что в 2020 году Форум укрепится в этом статусе, привлечет представителей новых мировых центров силы для обсуждения вопросов глобального развития", - отметил советник Президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В 2019 году мероприятие прошло 6-8 июня. Благодаря ПМЭФ Петербург и Ленобласть получили 182 млрд рублей. Также было заключено рекордное количество соглашений - 650 документов на общую сумму 3,1 трлн рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские программисты поделятся разработками в сфере дополненной реальности с Huawei.

Фото: SPIEF / Instagram