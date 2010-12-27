Стали известны данные экзитполов выборов в Петербурге

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные экзитполов петербургских выборов.
Так, в ходе опросов выяснилось, что 56% избирателей поддерживают самовыдвиженца Александра Беглова, 21,4% – Михаила Амосова от "Гражданской платформы" и 19% – Надежду Тихонову от "Справедливой России".
3,6% граждан заявили, что испортили бюллетени, а 44,9% респондентов отказались от ответа.
По данным ВЦИОМ, явка избирателей на петербургские выборы губернатора составила 23,3%.
Ранее Piter.TV сообщил, что после обработки 0,45% протоколов на выборах лидирует Александр Беглов.
Фото: Pixabay
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