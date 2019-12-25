Стали известны альтернативные места для смены водительских прав

Лучше обратиться в подразделение МФЦ или любое МРЭО.

В среду, 15 июля, горожанам назвали места, где можно заменить водительское удостоверение, кроме МРЭО. Уточняют, что лучше обратиться в удобное подразделение МФЦ или любое МРЭО.

Сотрудники ГИБДД пояснили, что на шоссе Революции, 85, не справляются с нагрузкой и очередями, и напомнили, что поменять документы можно в других местах. Теперь петербуржцы могут прийти в удобный Многофункциональный центр, либо в любое другое МРЭО, но по предварительной записи через Госуслуги.

Ранее мы писали, что петербуржцы смогут уехать в Карелию на каршеринге.

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