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Стала известна судьба оставшихся без работы стоматологов в Петербурге
Сегодня, 21:40
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nadezhda_sib

Стала известна судьба оставшихся без работы стоматологов в Петербурге

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В отпуск сотрудник может уйти только по собственному желанию, говорят в Смольном.

Стоматологи районных поликлиник могут задействовать на других участках работы с согласия работника. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

Дело в том, что приостановки работы стоматологических клиник, некоторые врачи остались без работы. В Смольном заявили, что временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера классифицируется как простой. В этом случае работодатель должен выплачивать работнику не менее 2/3 тарифной ставки, оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя. 

Отравить в отпуск можно только на добровольной основе. На данный момент чаще всего его берут граждане старше 65 лет. 

Руководство поликлиник может привлекать стоматологов к другим работам, если сотрудник учреждения на это согласен. .

Накануне главный санитарный врач запретила медикам работать по совместительству, однако привлечь медработников для помощи лечения коронавирусом разрешено.

Фото: pixabay.com 

Теги: врачи, поликлиника, стоматологи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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