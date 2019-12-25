Стала известна судьба оставшихся без работы стоматологов в Петербурге

В отпуск сотрудник может уйти только по собственному желанию, говорят в Смольном.

Стоматологи районных поликлиник могут задействовать на других участках работы с согласия работника. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

Дело в том, что приостановки работы стоматологических клиник, некоторые врачи остались без работы. В Смольном заявили, что временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера классифицируется как простой. В этом случае работодатель должен выплачивать работнику не менее 2/3 тарифной ставки, оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя.



Отравить в отпуск можно только на добровольной основе. На данный момент чаще всего его берут граждане старше 65 лет.



Руководство поликлиник может привлекать стоматологов к другим работам, если сотрудник учреждения на это согласен. .

Накануне главный санитарный врач запретила медикам работать по совместительству, однако привлечь медработников для помощи лечения коронавирусом разрешено.

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