Стала известна причина смертельной опасности коронавируса

Для этого была разработана молекулярная модель.

Ученые Брукхейвенской национальной лаборатории Министерства энергетики США опубликовали первую подробную модель белка, который находится на поверхности коронавируса и участвует во взаимодействии с ключевым белком клеток легких. Статья была размещена в журнале Nature Communications.

Для того, чтобы разработать молекулярную модель, был использован криоэлектронный микроскоп в Лаборатории биомолекулярной структуры (LBMS).

Было выявлено, что проникновению вируса в клетку помогает белок оболочки Е. Внутри клетки вирус и распространяется. Затем происходит нарушение контакта между клетками. Это пытается исправить иммунитет и высвобождает цитокин.

Однако данная реакция организма ситуацию может только усугубить, потому что вызывается системное воспаление, а уже после острый респираторный дистресс-синдром. И уже после того, как межклеточные связи ослабли, вирусам становится проще проникать в кровоток. В результате заражаются и другие органы.

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