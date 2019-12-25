Стала известна причина образования "кладбища моллюсков" в Кронштадте

Скорее всего моллюски погибли по естественной причине.

Ведущий научный сотрудник петербургского научно-исследовательского центра экологической безопасности РАН Андрей Шаров заявил, что моллюски на острове Котлин в Кронштадте вероятно погибли по естественным причинам. Об этом сообщил телеканал 78.

Ранее в соцсетях появились записи встревоженных жителей Кронштадтского района о "кладбище мертвых моллюсков" в районе форта Риф. Горожане отметили, что берег покрылся якро-зеленым слоем. Ученый уточнил, что, скорее всего, моллюски погибли из-за недостатка кислорода. Подобный эффект Шаров наблюдал у парка Дубки.

Специалист пояснил, что "происходит нагон большой биомассы водорослей к берегу, и водоросли погибают, ведь расходуется много кислорода на окисление водорослей". В такой момент моллюски не могут убежать, как рыбы. Без кислорода вид живет без кислорода максимум три дня, а затем погибает.

Накануне сообщалось, что очевидец произошедшего нашла "зеленый" берег на форте "Риф". Тогда же в пресс-службе комитета по природопользованию города отметили, что специалистов направили на место, однако точные координаты неизвестны, и найти тяжело. Позже стало понятно почему. Преимущественно загрязненным оказался берег форта "Шанц", сообщила пресс-служба ведомства. По результатам осмотра специалисты отметили, что предмет для опасений жителей отсутствует.

Ранее мы писали, что ученые рассказали, как будет выглядеть пища будущего.

Фото: 78.ru