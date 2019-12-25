Мясо заменят растительные компоненты и морепродукты.

Ученые рассказали, как будет выглядеть пища будущего. Датские специалисты из Копенгагенского университета в публикации для Frontiers in Psychology отметили, что вместо мяса человечество будет употреблять безопасные и полезные морепродукты. В список попали водоросли, моллюски и крошечные рыбки. По мнению экспертов, мясное животноводство не вписывается в стратегию устойчивого развития, принятую на Западе. Однако сейчас не все люди готовы отказаться от мяса ради сохранения климата планеты.

Многие люди просто жаждут вкуса "умами". Возможно рассмотреть вариант гибкой диеты, когда человек потребляет небольшое количество продуктов животного происхождения, таких как мясо, яйца и молоко, наряду с овощами. Однако можно подумать и об альтернативах сочному стейку, которых много Оле Г. Моуритсен, датский профессор

Напомним, что мясные продукты обладают особым вкусом, который в Японии назвали "умами". Он создается за счет глутамата натрия. Язык человека имеет L-глутаматные рецепторы, которые улавливают данный вкус. Часто этот глутамат входит в пищевые добавки группы Е600-Е699. Однако этот вкус также входит в состав грецких орехов, брокколи, помидоров, грибов шиитаке.

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