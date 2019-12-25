Универсализация решений происходит в раннем возрасте.

Ученые выяснили, как человек принимает моральные решения. Американские ученые из Массачусетского технологического института и представители Гарвардского университета установили, что тип рассуждений о "добре" и "зле" могут использовать даже дети в возрасте четырех лет. В рамках исследования специалисты проанализировали стратегию универсализации решений в ситуациях, которые в науке называются "пороговыми проблемами".

Речь идет о дилеммах социального характера, которые возникают, когда тому или иному человеку может быть причинен вполне определенный вред. Суждения можно предсказать при помощи математической модели авторы работы

Эксперимент показал, что универсализация применяется человеком с раннего возраста.

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