Сдерживать рост заболевших позволяют меры, предпринятые ради профилактики заражения коронавирусом.

Британские эксперты предупреждают о новом штамме скарлатины. Ученые из Университета Квинсленда считают, что новый штамм привел к росту числа заболевших детей по всему миру. Новое исследование говорит о том, что "клоны" бактерий Streptococcus pyogenes (стрептококк пиогенный) распространились. Ведущий автор работы Стефан Брауэр заметил, что это стало неожиданностью для органов здравоохранения. Он напомнил, что болезнь передается через кашель или чихание. Симптомы заражения включают боль в горле, лихорадку, головную боль, опухание лимфатических узлов и красную сыпь.

Приобретённые токсины позволяют Streptococcus pyogenes лучше колонизировать своего хозяина, что, вероятно, позволяет ему превосходить другие штаммы. Эти заряжённые бактериальные клоны вызывают наши современные вспышки скарлатины Марк Уокер, соавтор исследования

Сейчас вспышки заболевания удается сдерживать за счет мер, принятых в рамках борьбы с коронавирусом. Однако при ослаблении социального дистанцирования существует риск возвращения эпидемии скарлатины.

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