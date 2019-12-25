Ученые раскрыли аномальный секрет прочности стекла. Специалисты установили, что частицы, из которого состоит материал, создают прочную сеть еще до того момента, как стекло остынет. Они сцепляются друг с другом и воспринимают изменения внутри вязкого стекла. При этом создается подобие плотной сетки. Данная структура может поддерживать материал и обеспечивать его прочность.
При значительном сжатии вещество образует твердое тело. Оно получило название заблокированная система". При нулевой температуре существует корреляция напряжения из-за специфики состава.
Напомним, что стекло относят к аморфным твердым телам. У таких веществ нет порядка и структуры решетки молекул. Отдельные частицы воспринимают напряжение. Частицы внутри сети соединяются минимум двумя связями, которые обеспечивают сцепление неупорядоченной структуры.
Решена одна из главных проблем водородной энергетики.
Фото: Pixabay.com
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