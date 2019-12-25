Специалисты лучше поняли структуру аморфных твердых тел.

Ученые раскрыли аномальный секрет прочности стекла. Специалисты установили, что частицы, из которого состоит материал, создают прочную сеть еще до того момента, как стекло остынет. Они сцепляются друг с другом и воспринимают изменения внутри вязкого стекла. При этом создается подобие плотной сетки. Данная структура может поддерживать материал и обеспечивать его прочность.

При значительном сжатии вещество образует твердое тело. Оно получило название заблокированная система". При нулевой температуре существует корреляция напряжения из-за специфики состава.

Напомним, что стекло относят к аморфным твердым телам. У таких веществ нет порядка и структуры решетки молекул. Отдельные частицы воспринимают напряжение. Частицы внутри сети соединяются минимум двумя связями, которые обеспечивают сцепление неупорядоченной структуры.

Решена одна из главных проблем водородной энергетики.

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