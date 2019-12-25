Российские ученые заменят палладий на металлическое стекло.

Решена одна из главных проблем водородной энергетики. Об этом заявили специалисты из России, Австрии, Турции, Словакии и Великобритании. Ученые смогли понять, как насытить тонкие слои металлических стекол водородом в условиях комнатной температуры. Данный способ позволит расширить диапазон применения энергоэффективных материалов.

В качестве накопителя водорода ученые использовали аморфную структуру. металлическое стекло заменит дорогостоящие палладий, который использовался как источник энергии. Стекло также позволит вывести масштаб производства накопителя на мировой уровень.

Металлические стекла обладают увеличенной стойкостью по отношению к агрессивным средам, при этом их стоимость ниже аналогов. Атомный объем данного материала позволят впитать большее количество водорода.

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