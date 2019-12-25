В Норвегии объяснили как письмо влияет на мозг учащегося.

Ученые назвали простой способ развить умственные способности ребенка. Соответствующее исследование провели ученые из Норвегии. Они отметили, что для развития интеллектуальных возможностей детей необходимо научить их не набирать текст на клавиатуре гаджетов, а больше писать тексты при помощи шариковой ручки. Такой метод обучения помогает лучше запоминать информацию.

Специалисты проанализировали мозговую деятельность студентов при помощи ЭЭГ. На протяжении эксперимента волонтеры писали от руки или при помощи клавиатуры. На голове каждого человека находился шлем с электродиодами, фиксирующими изменения в основном органе Центральной нервной системы. Оказалось, что при использовании ручки мозг делается более активным. Также данный метод создает "крючки", которые закрепляют воспоминания, растет активность сенсомоторных органов человека.

Разработаны гибкие и биоразлагаемые электронные кровеносные сосуды.

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