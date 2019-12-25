Ученые смогли заменить искусственными сосудами естественные.

Разработаны гибкие и биоразлагаемые электронные кровеносные сосуды. В научном журнале Matter рассказано об исследовании, проведенном специалистами с целью преодолеть ограничения обычных тканевых инженерных кровеносных сосудов. Они служат пассивными каркасами и координируют электронные устройства для доставки генетического материала. Разработка ученых поможет контролировать высвобождение лекарств и облегчит формирование новой эндотелиальной ткани в сосудах.

Создатели изделия отметили, что искусственные кровеносные сосуды изготовлены из металлополимерной проводящей мембраны. Она имитирует естественный орган. В рамках экспериментов in vitro удалось доказать проводящую способность проекта и эффективность использования продукта для замены ключевых артерий организма. Тесты проводились на лабораторных кроликах.

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