Природный катализатор превосходит аналоги.

Источник для питания батарей нашли в шпинате. Об этом рассказали американские специалисты для публикации на Phys.Org. Они создали углеродные нанослои на основе данного продукта. Они стали катализатором реакций в топливных элементах и батареях, работающих на основе восстановления кислорода.

Тот факт, что эффективные катализаторы для топливных элементов можно получать из природного сырья, открывает впечатляющие перспективы в развитии зеленой энергетики Шоужонг Цзоу, профессор химии

Ученые отметили, что обычно в качестве катализаторов используются углеродные и платиновые. Однако первые недостаточно эффективны, а вторые - дорогостоящие. Также процесс их изготовления опасен для экологической обстановки в мире. Катализатор из шпината превосходит по стабильности и активности аналоги.

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