Минобороны: смешанная батарея ЗРК "Бук-М3" и "Бук-М2" уничтожила около 40 целей за месяц

В результате интенсивной боевой работы батареи были сбиты ударные и разведывательные беспилотники.

Смешанная батарея ЗРК "Бук-М3" и "Бук-М2" уничтожила около 40 целей за месяц. Об этом сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что расчеты двух поколений ЗРК действуют в единой системе противовоздушной обороны для распределения целей в зависимости от дальности. Также сообщается, что в результате интенсивной боевой работы батареи были сбиты ударные и разведывательные беспилотники, а также снаряды РСЗО HIMARS и ракеты "Точка-У".

Ранее мы сообщали, что российские военные уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Запорожском направлении.

Видео: Минобороны России