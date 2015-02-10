Российские военные уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Запорожском направлении

Экипаж самоходной артиллерийской установки "Акация" обнаружил наблюдательный пункт противника.

Вооруженные силы России уничтожили наблюдательный пункт украинских войск на Запорожском направлении. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на командира артиллерийского подразделения.

Экипаж самоходной артиллерийской установки "Акация" обнаружил наблюдательный пункт противника. После получения целеуказания артиллеристы вышли на позиции, а затем разведка подтвердила поражение цели. Действия артиллеристов были показаны на видео.

Ранее Минобороны показало боевую работу РЛС "Зоопарк".

Видео: Telegram / РИА Новости