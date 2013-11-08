Доктор Продеус: петрушка повышает риск образования тромбов

В эту категорию также входят шпинат и базилик из-за содержания в них витамина К.

Российский врач-иммунолог Андрей Продеус заявил, что употребление петрушки, шпината и базилика способно повысить риск образования тромбов. Об этом он сказал в эфире Первого канала.

По словам Продеуса, более уязвимыми являются пожилые, которые страдают варикозной болезнью вен и сердечно-сосудистыми заболеваниями и при этом ведут сидячий образ жизни. Таким людям рекомендуется избегать употребления в пищу продуктов с повышенным содержанием витамина К из-за его способности улучшать свертываемость крови.

Три продукта – это петрушка, шпинат и базилик. Причем петрушка абсолютный чемпион: в 100 граммах петрушки содержится 20 суточных доз витамина K. А в базилике и шпинате, в свою очередь, это семь суточных доз и шесть суточных доз. Андрей Продеус, врач-иммунолог

Ранее российский врач Александр Мясников заявил, что беспричинное появление во время приема пищи горького, кислого или металлического привкуса может быть симптомом опухоли головного мозга. Кроме того, добавил эксперт, причиной нарушения в работе вкусовых рецепторов может быть спровоцировано также приемом лекарств – антибиотиков и препаратов от давления.

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