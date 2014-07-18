Мясников: необычный привкус во рту может указывать на опухоль головного мозга

Российский врач Александр Мясников заявил, что беспричинное появление во время приема пищи горького, кислого или металлического привкуса может быть симптомом опухоли головного мозга. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Россия 1".
По словам специалиста, причиной такого явлении может быть защемление нерва.
С вкусовых рецепторов три нерва снимают информацию, и если у вас что-то меняется, возможно, что один нерв где-то пережат. И такое может быть.
Александр Мясников, врач
Эксперт добавил, причиной нарушения в работе вкусовых рецепторов может быть спровоцировано также приемом лекарств – антибиотиков и препаратов от давления.
Мясников напомнил, что нитроглицерин опасно принимать при инфаркте, так как это грозит летальным исходом для тех, у кого значительно понизилось артериальное давление. После приступа из разжижающих кровь препаратов стоит принимать только аспирин, отметил специалист.
Ранее Мясников заявил, что бесконтрольное лечение COVID-19 является одной из причин повышения смертности.
Видео: Youtube/Россия 1
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